Condenados a dos años y diez meses de prisión los padres que encerraron más de tres años a sus hijos en una casa de Oviedo

Los niños, dos gemelos que ahora tienen 9 años, y su hermano mayor, de 11, estuvieron encerrados en una casa unifamiliar en las afueras de Oviedo entre diciembre de 2021 y abril de 2025. La sentencia les condena a cada uno de ellos a dos años y cuatro meses de cárcel por un delito de violencia psíquica habitual en el ámbito familiar y a otros seis meses de prisión por un delito de abandono de familia, mientras que les absuelve del delito de detención ilegal del que estaban acusados.