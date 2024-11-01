·
34
meneos
36
clics
Condenado a muerte un ex alto cargo del Gobierno de China por apropiación indebida de unos 43 millones de euros
La sentencia impuesta a Liu Xingtai quedará suspendida durante dos años.
|
etiquetas:
:
china
,
corrupción
22 comentarios
Comentarios destacados:
#4
Derko_89
"
La mayoría de las condenas a pena de muerte cuentan con un periodo de suspensión de dos años. Una vez finaliza este plazo, esta condena puede ser sustituida por la cadena perpetua si así lo solicita el reo, que no podrá aspirar a ser puesto en libertad.
"
Eso venía buscando, mucho me suena que en China, por casos de corrupción, lo habitual es que se aplica pena de muerte, se suspende un tiempo, y se acaba conmutando por cadena perpetua una vez el reo ha devuelto total o parcialmente el dinero público robado. Y mal no me parece, la verdad.
10
K
119
#5
OCLuis
#4
En España, al contrario, se alega enfermedad mortal para escapar de la triste condena que le cae al político corrupto. Y si luego no se muere no pasa nada. Son 2 formas distintas de aplicar y de entender la justicia.
7
K
96
#7
candonga1
#5
Si yo también pensaba en Zaplana... sigue en la cárcel o le ham amnistiado sin haberlo juzgado?
1
K
30
#8
OCLuis
#7
Saben de sobra que tenemos memoria de pez y si eso no fuese suficiente también saben que las cosas se olvidan con los gritos y la gresca, que es precisamente lo que está ocurriendo en España con la política desde que cierto partido que se veía a si mismo en el poder perdió las elecciones y no sabe de que forma excusarse con sus
patrocinadores
.
2
K
40
#12
Mixtape96
#5
Bueno... depende de qué partido seas.
0
K
7
#15
Veelicus
#5
Bueno, eso si eres de la banda terrorista ppsuna, si no lo tienes mas jodido
1
K
24
#6
Verdaderofalso
#4
hace poco salía
@javiertzo
explicándolo
2
K
39
#20
baraja
#4
www.es.amnesty.org/en-que-estamos/blog/historia/articulo/china-y-la-pe
El gobierno chino aplica una ley en la que:
La pena de muerte se aplica a delitos no letales, o sea, que no implican homicidio intencional.
La defensa no está siempre garantizada.
Se justifican las confesiones bajo tortura “si aportan pruebas”.
El principio de presunción de inocencia está ausente.
No se establece un procedimiento para solicitar el indulto o la conmutación de su pena.
1
K
30
#3
Luiskelele
Esto sí que me da envidia de los chinos. Y no es ironía.
4
K
45
#9
sorrillo
#3
El problema con las penas de muerte es que presupone que el sistema es infalible y eso es mucho presuponer.
No han sido pocos los condenados en EEUU que con pruebas de ADN posteriores se ha podido demostrar que no eran culpables.
2
K
34
#21
Luiskelele
#9
con delitos económicos se me antoja mucho más fácil buscar un culpable sin ningún tipo de duda.
0
K
11
#16
meneandotela
#3
son MUCHÍSIMAS cosas lo que me da envidia de China
0
K
6
#2
alfre2
¿Alguien imagina cómo obraría un PP chino, presentando, por ejemplo, un plan de medidas contra los incendios, o alegando que estaba en el Ventorro y llegó tarde?
2
K
38
#1
Veelicus
Cuanto nos queda por mejorar en Españistan
2
K
33
#11
Mixtape96
#1
¿Ya nadie se queja de falta de derechos humanos en China?
1
K
10
#13
Veelicus
#11
Una cosa no quita la otra
0
K
11
#17
obmultimedia
#1
Aqui lo harian ministro.
1
K
21
#18
Veelicus
#17
Posiblemente no seria presidente porque el no hubiese querido
1
K
22
#22
Ludovicio
#17
Aquí un juez amigo le declararía inocente.
0
K
12
#10
riska
Juan Carlos, ve calentando que sales...
0
K
10
#14
riska
*
Yo estoy a favor de la pena de muerte con políticos y banqueros. Está frase es para aumentar karma de la ostia....
0
K
10
#19
trasparente
Me resulta raro, raro que con estas penas algún dirigente se arriesgue a robar esas cantidades. Igual son ajustes de cuentas dentro del partido, no olvidemos que hablamos de una dictadura, que a veces se nos olvida.
0
K
7
Ver toda la conversación (
22
comentarios)
