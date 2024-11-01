Condenado a dos años de prisión por tuitear contra la familia de Canet que pedía más castellano en las aulas

La Audiencia de Barcelona condena a dos años de prisión, multa de 1980 euros y 7.500 euros de indemnización a uno de los tres hombres juzgados por delito contra la integridad moral y delito de odio.
La Justicia no tiene nada que ver. Es un acuerdo aceptado por la familia del muerto y el condenado sin que llegase a realizarse el juicio.
Eso si, tiene narices cuando se buscan matices como lo haces tu para ¿tratar de justificarlo?
amenazaron al padre y a la madre, o a la niña?
Siento la confusión
Hay que ser muy hijos de puta para amenazar a una niña por lo que hagan sus padres. muy hijos de puta.
En algunas de las publicaciones, actuando guiados por el ánimo de
animadversión ideológica a la lengua castellana y a lo que representa España y
la lengua de dicha nación, se hacían llamamientos al aislamiento de la menor
por parte del resto de sus compañeros de colegio y, por tanto, a su exclusión
social por el hecho de ejercitar su derecho a usar la lengua castellana en los
términos establecidos por los Tribunales, así como a
… » ver todo el comentario
Haber dicho: "Me gusta la fruta".
"ho sento pel nen, però li haurien de fer bulling fins que foti el camp"
Tu mismo lo has publicado en #7
Menos mal que no son amenazas. Luego niños se suicidan por bulling y nos tiramos de los pelos, pero aqui estas tu justificandolo. Todo vale por defender el catalan parece ser...
¿Están en algún sitio los mensajes? Ahora tengo curiosidad. En Twitter se ven amenazas de muerte a diario, quiero saber qué tiene este de especial.
Destacan los contenidos publicados:
A las 03:56 horas del 3 de diciembre de 2021, el mensaje publicado “…La
culpa és de la família que ha fet la denuncia. Volem saber el nom i l'adreca on
viu la familia. Han de viure un infern mediàtic" con URL https:
//twitter.com/XXXX.
A las 04:26 horas del 3 de diciembre de 2021, el mensaje publicado: "Si us
plau, volem saber el nom i l'adreça on viu la família!!!!!" con URL https:
¿Esta bien amenazar con hacer la vida imposible a esa gente de la que se dieron los datos para que se fuesen del pueblo?
¿Esta bien hacer bulling a la niña en el colegio?
Lo pregunto para conocer donde esta el liston de lo que esta bien y lo que esta mal. Que lo mismo tengo el liston mal situado...
Ese odio que destilan solamente les perjudica y les hace quedar como unos auténticos desgraciados.