Condenado a dos años de prisión por tuitear contra la familia de Canet que pedía más castellano en las aulas

La Audiencia de Barcelona condena a dos años de prisión, multa de 1980 euros y 7.500 euros de indemnización a uno de los tres hombres juzgados por delito contra la integridad moral y delito de odio.

Comentarios destacados:      
autonomator
Solo un año menos que a este que mato a un hombre. La Justicia
www.meneame.net/story/acepta-tres-anos-carcel-matar-hombre-durante-pel
3
Atusateelpelo
#5 "como recoge la sentencia, leída in voce tras el acuerdo de conformidad alcanzado entre las partes."

La Justicia no tiene nada que ver. Es un acuerdo aceptado por la familia del muerto y el condenado sin que llegase a realizarse el juicio.
0
Atusateelpelo
#9 ¿La niña no forma parte de la familia?

Eso si, tiene narices cuando se buscan matices como lo haces tu para ¿tratar de justificarlo?
2
Leon_Bocanegra
#10 perdona. Reescribo la pregunta.

amenazaron al padre y a la madre, o a la niña?

Siento la confusión
0
Atusateelpelo
#14 A la familia y a la niña. Por ahi tienes en #7 algunas (no se si todas)
1
Leon_Bocanegra
#16 gracias por la respuesta.
Hay que ser muy hijos de puta para amenazar a una niña por lo que hagan sus padres. muy hijos de puta.
1
candonga1
#6 Yo creo que lo "especialito" está en la sentencia:

En algunas de las publicaciones, actuando guiados por el ánimo de
animadversión ideológica a la lengua castellana y a lo que representa España y
la lengua de dicha nación, se hacían llamamientos al aislamiento de la menor
por parte del resto de sus compañeros de colegio y, por tanto, a su exclusión
social por el hecho de ejercitar su derecho a usar la lengua castellana en los
términos establecidos por los Tribunales, así como a

…   » ver todo el comentario
1
candonga1
Se siente.

Haber dicho: "Me gusta la fruta".
1
ThePato
#1 pidieron un 25% de clases en español y por eso padres de otros niños amenazaron en Twitter a una niña de infantil. Ojo con lo que se cuece en ciertos ambientes.
9
Leon_Bocanegra
#2 amenazaron a la niña o a la familia?
1
candonga1
#9 En los hechos probados de la Sentencia no dice nada de amenazas.
0
Atusateelpelo
#11
"ho sento pel nen, però li haurien de fer bulling fins que foti el camp"

Tu mismo lo has publicado en #7

Menos mal que no son amenazas. Luego niños se suicidan por bulling y nos tiramos de los pelos, pero aqui estas tu justificandolo. Todo vale por defender el catalan parece ser...
2
Leon_Bocanegra
#11 gracias por la respuesta.
0
Eukherio
"Entre los mensajes difundidos figuraban expresiones que contenían anuncios de causar un daño o perjuicio a la familia como represalia por la actuación de los denunciantes, o que instaban a aislarlos a ellos o a su hija, mensajes que, de manera evidente, tenían aptitud para generar en los destinatarios una profunda inquietud y temor"

¿Están en algún sitio los mensajes? Ahora tengo curiosidad. En Twitter se ven amenazas de muerte a diario, quiero saber qué tiene este de especial.

¿Están en algún sitio los mensajes? Ahora tengo curiosidad. En Twitter se ven amenazas de muerte a diario, quiero saber qué tiene este de especial.
1
Jakeukalane
#3 se absolvió a otros imputados así que tienen que haber sido bastante fuertes
0
endy
#3 lo que debe tener de especial es que en este caso alguien se tomó la molestia de denunciarlo.
0
candonga1
#3 Según los hechos probados de la sentencia:


Destacan los contenidos publicados:
A las 03:56 horas del 3 de diciembre de 2021, el mensaje publicado “…La
culpa és de la família que ha fet la denuncia. Volem saber el nom i l'adreca on
viu la familia. Han de viure un infern mediàtic" con URL https:
//twitter.com/XXXX.
A las 04:26 horas del 3 de diciembre de 2021, el mensaje publicado: "Si us
plau, volem saber el nom i l'adreça on viu la família!!!!!" con URL https:…   » ver todo el comentario
4
Eukherio
#7 He tenido que traducirlo vía Google porque no hablo catalán. No veo nada ahí como para justificar una condena de dos años. Igual era más pesado que muchos, pero lo de pedir que los medios revelen el nombre (y la nacionalidad) de gente se ve a diario en redes. Igual pierde traducido.
0
Atusateelpelo
#17 ¿Entonces estuvo bien que un imbecil hiciese publicos los datos de la chica que violo la manada en Pamplona y estuvo mal que lo condenasen por ello?

¿Esta bien amenazar con hacer la vida imposible a esa gente de la que se dieron los datos para que se fuesen del pueblo?

¿Esta bien hacer bulling a la niña en el colegio?

Lo pregunto para conocer donde esta el liston de lo que esta bien y lo que esta mal. Que lo mismo tengo el liston mal situado...
0
Narmer
#7 Estos son como los de Torre Pacheco pero con distinto collar/bandera. Energúmenos, fascistas e intolerantes.

Ese odio que destilan solamente les perjudica y les hace quedar como unos auténticos desgraciados.
0
Davidavidú
Pueblo pequeño, infierno grande. :-S
1

