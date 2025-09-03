edición general
Condenado a dos años y medio un ultraderechista que llamaba en sus redes a «tirar a matar» a las personas migrantes

A pesar de la condena, el ultraderechista continúa difundiendo mensajes de odio contra las personas migrantes en sus redes sociales.

#2 ldoes *
No les llames nazis, que cuando todo es nazi nada es nazi, que si Godwin, que normal estas reacciones porque el otro día un migrante hizo "x", que si la izquierda fuese más fascista los fascistas no harían las fascistadas que hacen.
#3 Leon_Bocanegra
#2 efectivamente, el auge del fascismo es la culpa es del buenismo de la izquierda. Si desde la izquierda fuéramos una pandilla de hijos de puta racistas, no todo el voto racista se iría a la derecha.
#1 Leon_Bocanegra
A la cárcel solo por pensar diferente.
