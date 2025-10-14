Condenado a cuatro años de prisión por estafa el juez Benito Pérez Bello

El magistrado Benito Pérez Bello ha sido condenado a cuatro años de prisión por estafa continuada contra un matrimonio amigo y una amiga del matrimonio a los que “engañó intencionadamente” para que invirtieran 850.000 euros en una operación “abocada al fracaso”, según la sentencia de la Audiencia de Barcelona. La empresa depositaria de la inversión, Pegasus Markets, radicada en Nueva Zelanda, había perdido la licencia en aquel país y no podía operar en España, extremos que Pérez Bello, “juez en excedencia, abogado en ejercicio