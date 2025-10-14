edición general
Condenado a cuatro años de prisión por estafa el juez Benito Pérez Bello

El magistrado Benito Pérez Bello ha sido condenado a cuatro años de prisión por estafa continuada contra un matrimonio amigo y una amiga del matrimonio a los que “engañó intencionadamente” para que invirtieran 850.000 euros en una operación “abocada al fracaso”, según la sentencia de la Audiencia de Barcelona. La empresa depositaria de la inversión, Pegasus Markets, radicada en Nueva Zelanda, había perdido la licencia en aquel país y no podía operar en España, extremos que Pérez Bello, “juez en excedencia, abogado en ejercicio

#1 doppel *
los jueces somos humanos, también nos equivocamos, y somos influenciables como todo el mundo.
makinavaja #2 makinavaja
#1 Estafar no es equivocarse.... y además que condenen a un juez ya es muy poco frecuente, por mucho que se "equivoquen", y que cumplan ya sentencia ya ni te cuento... no estará mucho en la cárcel... :-D
Antipalancas21 #4 Antipalancas21
Sera por que no es de los suyos.
Andreham #3 Andreham
Vaya, no le ha funcionado ni la doctrina Botín, ni el "lo hizo por amor", ni el "era demasiado burdo así que si cayó es por su culpa" ni otras cosas con las que se suelen escapar los ladrones de guante blanco.

Me pregunto si los denunciantes son de mejor familia que nuestro amigo Benito. Que supoongo que teniendo casi un millón para inversiones raras, lo serán.
millanin #5 millanin
Seguro que ni pierde la plaza.
