Condenado un abogado de Alicante por pedir prestado un coche a un cliente y venderlo

Un abogado de Alicante ha sido condenado a seis meses de prisión tras reconocer haber vendido el coche de un cliente que le había prestado para un viaje personal.

#1 Lusco2
Era un préstamo con derecho a venta?
