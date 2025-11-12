Condenadas a 22 y 17 años de cárcel dos personas por drogar y tirar al lago de Sanabria a un hombre para cobrar su pensión

La Audiencia Provincial de Zamora ha condenado a un hombre y a una mujer portugueses a 22 y 17 años de cárcel por la muerte de un hombre de 70 en 2019, a quien drogaron para atarlo y tirarlo al lago de Sanabria (Zamora) a fin de hacerse con su pensión. El caso pasó varios años en suspense hasta que las investigaciones lograron seguir la pista de un paquete de tabaco que hallaron en el cadáver e identificar al fallecido y observar qué miembros de su entorno podrían estar vinculados con el crimen. El sujeto murió ahogado y, según informó la...