Condenada la presidenta de Mirabal por denuncia falsa a un Guardia Civil

Los hechos juzgados se remontan a septiembre y octubre del año 2022. Según la sentencia, Saavedra, en calidad de presidenta de Mirabal, acudió al cuartel de la Guardia Civil de Betanzos para ayudar a una presunta víctima de violencia machista a interponer una denuncia contra su entonces pareja. Fue allí donde le habría comentado al teniente de la guarnición que la mujer a la que estaba ayudando habría recibido un trato deficiente e irrespetuoso por parte de un sargento de la oficina de Sada.

| etiquetas: violencia machista , galicia
Fartón_Valenciano #5 Fartón_Valenciano
Después, Saavedra habría firmado el escrito de su puño y letra, oficializando el procedimiento contra el sargento del puesto de Sada. No obstante, posteriormente, la presidenta de Mirabal denunció al teniente aduciendo falsedad documental y suplantación de identidad, asegurando que tal firma no se había producido y que el oficial de la Guardia Civil habría reproducido ilícitamente su firma"

"Tras formalizarse esta acusación, el ordenador del despacho del


CerdoJusticiero #4 CerdoJusticiero
Hola, tengo el cociente intelectual de una palmera de chocolate y por lo tanto venía a hacer el 'chiste' de que las denuncias falsas no existen, pero por desgracia gente tan imaginativa como yo se me ha adelantado.

Dos veces. :shit:

Hollywoodlandia #1 Hollywoodlandia
Bulo, las denuncias falsas no existen

#2 carlosjpc
no es denuncia falsa viogen, pero ya se sabe, el que hace un cesto hace ciento.

Enero2025 #3 Enero2025
Al constitucional, las denuncias falsas no existen

#6 carlosjpc
hola soy un sucnormal que se cree los datos estadisticos de mi gobierno sobre la cantidad de denuncias falsas en delitos viogen a pesar de que conociendo el alma humana parece difícil que con tantos beneficios añadidos a presentarlas: custodia hijos, permisos de residencia, permisos trabajo, paguitas, venganzas personales, dificultad para ser desalojado por ser vulnerable, cambios de localización en el centro de trabajo, puntos para acceder a empleo publico, ordenes de alejamiento para quedarme la casita... y tan pocas posibilidades de ser descubierto y hasta en ese caso dificil que se me castigue, menos mal que los seres de luz (si, también soy un puto mangina que idealiza a las mujeres) no se les ocurriria nunca hacerlo.


menéame