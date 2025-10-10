Condenada la presidenta de Mirabal por denuncia falsa a un Guardia Civil

Los hechos juzgados se remontan a septiembre y octubre del año 2022. Según la sentencia, Saavedra, en calidad de presidenta de Mirabal, acudió al cuartel de la Guardia Civil de Betanzos para ayudar a una presunta víctima de violencia machista a interponer una denuncia contra su entonces pareja. Fue allí donde le habría comentado al teniente de la guarnición que la mujer a la que estaba ayudando habría recibido un trato deficiente e irrespetuoso por parte de un sargento de la oficina de Sada.