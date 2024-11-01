Condenada a CRTVG por represaliar unha traballadora que participa en Defende a Galega [GAL]

O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) vén de condenar a CRTVG, agora CSAG, por represaliar unha traballadora que reivindicara dereitos laborais e participara en Defende a Galega. A muller foi cambiada de posto e o tribunal di que a dirección dos medios públicos "non aporta unha xustificación obxectiva e razoable que desvincule o cese dos indicios de represalia", polo que anula o seu desprazamento e establece que a muller sexa indemnizada con 7.501 por "vulneración dos dereitos fundamentais". www.meneame.net/m/Galicia/ana-perez-tvg-queremos-hacer-nuestro-trabajo www.meneame.net/story/pp-culmina-control-absoluto-crtvg-nombramiento-s www.meneame.net/story/director-tele-gallega-acusado-acoso-laboral-culp
