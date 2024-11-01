edición general
Condenada a CRTVG por represaliar unha traballadora que participa en Defende a Galega [GAL]

O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) vén de condenar a CRTVG, agora CSAG, por represaliar unha traballadora que reivindicara dereitos laborais e participara en Defende a Galega. A muller foi cambiada de posto e o tribunal di que a dirección dos medios públicos "non aporta unha xustificación obxectiva e razoable que desvincule o cese dos indicios de represalia", polo que anula o seu desprazamento e establece que a muller sexa indemnizada con 7.501 por "vulneración dos dereitos fundamentais". www.meneame.net/m/Galicia/ana-perez-tvg-queremos-hacer-nuestro-trabajo www.meneame.net/story/pp-culmina-control-absoluto-crtvg-nombramiento-s www.meneame.net/story/director-tele-gallega-acusado-acoso-laboral-culp

Atusateelpelo #1 Atusateelpelo
#0 Titular y entradilla en castellano, por favor.
Y [Gal] para avisar que la noticia esta en gallego.
calde #2 calde
7.000 € y andando... vaya basura. con lo difícil que debe de ser que te dé la razón un tribunal inquisidor de estos... cómo de claro tenía que ser el caso para que no lo pudieran tapar.
