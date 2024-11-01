edición general
18 meneos
24 clics
Condenada por coacciones una empresa de 'desokupación' al intentar desalojar un centro social en Granada

Condenada por coacciones una empresa de 'desokupación' al intentar desalojar un centro social en Granada

El juzgado considera que la administradora de AMA Desokupa bloqueó el acceso al edificio y amedrentó al personal, ejerciendo una presión que desembocó en momentos de tensión que derivaron incluso en la presunta agresión a tres activistas por parte de la policía

| etiquetas: ama desokupa , empresas , okupas , granada
16 2 0 K 226 actualidad
6 comentarios
16 2 0 K 226 actualidad
CerdoJusticiero #2 CerdoJusticiero *
Qué puta vergüenza:

el fallo condena a la responsable de AMA Desokupa a una sanción simbólica de un mes de multa con una cuota diaria de siete euros -210 euros en total- y al pago de una décima parte de las costas procesales

Se gastan más al mes en desparasitar a sus trabajadores. Y los policías de rositas, claro. Pagaremos caro el haber dejado florecer a esta escoria parapolicial mientras el actual ministro del interior mira para otro lado (como ha hecho durante décadas con las torturas a detenidos) y Pedro disfruta de lo guapo y maravilloso que es.
4 K 63
Khadgar #4 Khadgar
#2 Se gastan más al mes en desparasitar a sus trabajadores.

No seas ridículo ¿cómo vas a desparasitar a un parásito?
0 K 15
#6 omega7767
#4 claro, ellos desokupan parásitos
0 K 11
#5 omega7767
#2 a Pedrito no me lo toques que ha dicho cositas sobre Gaza

Tenemos Pedro hasta que acabe el siglo
0 K 11
Alegremensajero #1 Alegremensajero
Pero las hostias de los policías no se las llevaron ellos sino los activistas...
3 K 41
Macnulti_reencarnado #3 Macnulti_reencarnado
#_1 la policía está para hacer frente a los delincuentes.
0 K 7

menéame