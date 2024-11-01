Condenada por coacciones una empresa de 'desokupación' al intentar desalojar un centro social en Granada

El juzgado considera que la administradora de AMA Desokupa bloqueó el acceso al edificio y amedrentó al personal, ejerciendo una presión que desembocó en momentos de tensión que derivaron incluso en la presunta agresión a tres activistas por parte de la policía
| etiquetas: ama desokupa , empresas , okupas , granada
el fallo condena a la responsable de AMA Desokupa a una sanción simbólica de un mes de multa con una cuota diaria de siete euros -210 euros en total- y al pago de una décima parte de las costas procesales
Se gastan más al mes en desparasitar a sus trabajadores. Y los policías de rositas, claro. Pagaremos caro el haber dejado florecer a esta escoria parapolicial mientras el actual ministro del interior mira para otro lado (como ha hecho durante décadas con las torturas a detenidos) y Pedro disfruta de lo guapo y maravilloso que es.
No seas ridículo ¿cómo vas a desparasitar a un parásito?
Tenemos Pedro hasta que acabe el siglo