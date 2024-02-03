Condenada a 15 meses de cárcel por acusar en redes a un famoso DJ de Ibiza de agredirla sexualmente: "La violación no ocurrió"

La mujer que ha acusado públicamente desde 2022 al conocido DJ Guy Gerber de drogarla y violarla durante una fiesta miente, según acaba de considerar probado una jueza de Ibiza. El productor musical, famoso por su trabajo en locales exclusivos de Ibiza, Londres, Los Ángeles y Nueva York, nunca le suministró ninguna sustancia para anular su voluntad ni tampoco la agredió sexualmente durante una fiesta a la que ambos asistieron en la isla griega de Mykonos en 2013, de acuerdo con la sentencia del Juzgado de lo Penal número 1 de Ibiza.
Pero se irá de rositas, puesto que no va a pisar la cárcel salvo sorpresa mayúscula y el falsamente acusado no quiere indemnización, aunque tuviera derecho a ella. Además, en la sentencia no se habla de ninguna multa/sanción económica tampoco, si bien ya sabemos que si la hubiere también sería ridícula.
Y luego tenemos a energúmenos como #_8 diciendo las mierdas que dice, las falacias argumentales de siempre para vender su discurso falso.
Ha apostado y le ha salido mal. Pero tampoco se jugaba demasiado