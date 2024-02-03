edición general
Condenada a 15 meses de cárcel por acusar en redes a un famoso DJ de Ibiza de agredirla sexualmente: "La violación no ocurrió"

La mujer que ha acusado públicamente desde 2022 al conocido DJ Guy Gerber de drogarla y violarla durante una fiesta miente, según acaba de considerar probado una jueza de Ibiza. El productor musical, famoso por su trabajo en locales exclusivos de Ibiza, Londres, Los Ángeles y Nueva York, nunca le suministró ninguna sustancia para anular su voluntad ni tampoco la agredió sexualmente durante una fiesta a la que ambos asistieron en la isla griega de Mykonos en 2013, de acuerdo con la sentencia del Juzgado de lo Penal número 1 de Ibiza.

Natxelas_V #2 Natxelas_V
Me alegro. Ya está bien de mujeres psicópatas y narcisistas que hacen cualquier cosa por despecho, porque ellas lo valen.
3
camvalf #7 camvalf
#6 eso los más viejos lo vivimos, pero existen emoticonos de esos modernos que lo dan a entender...:roll:
0
#11 Tensk
Este pedazo de mierda de ser humano: "La jueza recuerda que es la segunda vez que la joven acusa públicamente a un hombre por hechos idénticos y en ninguno de los casos interpuso una denuncia formal ante la policía o la justicia. "

Pero se irá de rositas, puesto que no va a pisar la cárcel salvo sorpresa mayúscula y el falsamente acusado no quiere indemnización, aunque tuviera derecho a ella. Además, en la sentencia no se habla de ninguna multa/sanción económica tampoco, si bien ya sabemos que si la hubiere también sería ridícula.

Y luego tenemos a energúmenos como #_8 diciendo las mierdas que dice, las falacias argumentales de siempre para vender su discurso falso.
0
Supercinexin #8 Supercinexin
Debe ser mentira. Todo el mundo sabe que a las mujeres que denuncian en falso no las condenan nunca, que sale gratis denunciar falsamente a un hombre, que no les puede pasar nada. Por eso hay millones de denuncias falsas, la mayoría de ellas de hecho, porque pueden usar la ley falsamente y no pasa nada.
1
#9 EISev
#8 si no tiene antecedentes no va a pisar la cárcel, y si cobra el SMI o menos tampoco van a tener de donde embargar para una posible compensación económica.

Ha apostado y le ha salido mal. Pero tampoco se jugaba demasiado
1
#10 nadapasista *
#8 hombre, a las subnormales seguro que si y a las que se topan con el tipo que pueda pagar una defensa aceptable también. La jueza recuerda que es la segunda vez que la joven acusa públicamente a un hombre por hechos idénticos: "Sorprende que en dos ocasiones y por dos hombres distintos la acusada haya sido drogada con Rohypnol y agredida sexualmente y en ninguno de los casos ha denunciado"
2
#3 endos
OH DIOS QUE MAL FUNCIONA LA LEY EN ESPAÑA MILES DE HOMBRES PERDIÉNDOLO TODO POR LAS DENUNCIAS FALSAS DE MUJERES QUE SE ENRIQUECEN Y BURLAN DE SUS PITOS
6
Expat_Guinea_Ecuatorial #4 Expat_Guinea_Ecuatorial *
#3 15 meses de condena es una basura para el daño hecho y lo que hubiera pasado si al tipo lo condenan, la tipa no pisara la carcel. Tu te puedes cachondear porque no te ha pasado
5
camvalf #5 camvalf
#3 para el sarcasmo no hace falta escribir todo en mayúsculas, por dios que somos mayorinos...
1
Battlestar #6 Battlestar
#5 No, sé, muchas veces sin algún tipo de marca el sarcasmo no se transmite bien a través de internet ya que no puedes "entonar" y muchos pueden tomárselo literalmente.
0

