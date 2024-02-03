Condenada a 15 meses de cárcel por acusar en redes a un famoso DJ de Ibiza de agredirla sexualmente: "La violación no ocurrió"

La mujer que ha acusado públicamente desde 2022 al conocido DJ Guy Gerber de drogarla y violarla durante una fiesta miente, según acaba de considerar probado una jueza de Ibiza. El productor musical, famoso por su trabajo en locales exclusivos de Ibiza, Londres, Los Ángeles y Nueva York, nunca le suministró ninguna sustancia para anular su voluntad ni tampoco la agredió sexualmente durante una fiesta a la que ambos asistieron en la isla griega de Mykonos en 2013, de acuerdo con la sentencia del Juzgado de lo Penal número 1 de Ibiza.