La condena a Ortiz y el eco del ‘tiro en la nuca’: cuando la justicia se convierte en arma política

Dos épocas, una misma sombra siembran el miedo y terror en los mayores de 60 años. La condena al fiscal general ha reavivado un debate que trasciende lo jurídico: ¿puede la justicia, en lugar de ser garante de derechos, convertirse en instrumento de represión política? ¿Qué dice esto de nuestra democracia? La condena a Ortiz y el recuerdo del franquismo comparten: la percepción de que el poder judicial no es neutral. Mientras en los años 40 el Estado ejecutaba en la sombra, hoy lo hace a la luz de los tribunales pero con el mismo efecto:
La condena de la gurtel fue un arma política, porque no dejaron que unos políticos pudieran reformar su sede.
La condena de Garzón fue un arma política al no dejar que un juez grabara las conversaciones entre los investigados y sus abogados.
Paralelismos inquietantes: ¿justicia o represión?
Franquismo (1939–1975) España 2025
Uso de la justicia como herramienta política.
Ejecuciones extrajudiciales («tiro en la nuca»). Condena a un fiscal general sin precedentes.
Desconfianza en las instituciones. Polarización y crisis de legitimidad.
Silencio impuesto por el miedo. Autocensura y división social.