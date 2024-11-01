Condena de 11 años de cárcel a un pastor evangelista por agresiones sexuales a una menor de edad

Los tribunales madrileños han impuesto una condena de 11 años de cárcel a un pastor de una iglesia evangélica de la localidad de Alcobendas por agredir sexualmente durante varios años a una menor de edad. Los jueces de la Audiencia Provincial de Madrid entienden que las declaraciones de la víctima, de una amiga y de su madre son suficientes para probar los asaltos sexuales a los que sometió a la adolescente entre 2020 y 2022 y le condenan, además, a indemnizar a la afectada con 30.000 euros y a ser expulsado del país durante una década.