De la conciliación a la corresponsabilidad en los cuidados: hacia una sociedad más justa y equilibrada

Seguro que más de una vez ha tenido que responder a un correo del trabajo mientras baña a sus hijos o cena en familia. O conectarse al correo de la empresa durante una escapada de fin de semana. Aunque la conciliación entre vida laboral y familiar se ha convertido en un concepto omnipresente, su aplicación genera el debate de si es un privilegio o un derecho. La realidad pospandemia impulsó en España palancas tales como los avances legislativos, el derecho a la desconexión digital o el teletrabajo.

| etiquetas: sociedad , conciliación , corresponsabilidad
#1 DenisseJoel
¿Estamos avanzando hacia una sociedad "más justa y equilibrada", o simplemente el poder entiende que tiene que aparentar que algunas cosas mejoran? Sería el equivalente de tratar bien al pavo durante el año para luego comértelo, y el pavo pensando que está progresando.
