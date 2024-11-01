edición general
Concha Quirós, la víctima que sienta a los altos cargos de las residencias en el juzgado: “Que salga ya el nombre de Ayuso”

Los altos cargos de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso presuntamente implicados en los conocidos como protocolos de la vergüenza, que impidieron el traslado de residencias a hospitales de la región, se someten este martes a su quinto procedimiento judicial.

Es muy duro acabar perseguido el resto de tu vida, mira lo que pasó con los que destaparon la Gurtel, la Púnica, Nevenka, etc. Algunos incluso se tuvieron que ir fuera de España.
#4 Creo que te confundes de usuario.

Siete menciones a Delay en tres años, la última hace cinco meses:
Catorce en el Nótame en dos años, la última de refilón, la anterior hace cuatro meses:
Tranquilo, que no todos estamos todo el día pensando en vuestro héroe. :troll:
Parece que alguien quiere hacerle la competencia a Delay...
#2 Parece que tienes cierta obsesión con @Delay
Flagrante pero, atado y bien atado.
