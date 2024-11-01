Concha Quirós, la víctima que sienta a los altos cargos de las residencias en el juzgado: “Que salga ya el nombre de Ayuso”

Los altos cargos de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso presuntamente implicados en los conocidos como protocolos de la vergüenza, que impidieron el traslado de residencias a hospitales de la región, se someten este martes a su quinto procedimiento judicial.
| etiquetas: concha quiros , abuelos , residencias , ayuso
