Una concejala expulsada de Vox en Palencia alerta de la "deriva radical de extrema derecha" del partido

Lalanda asegura que su destitución se debió por "denunciar prácticas internas sectarias, por reclamar democracia, finanzas claras y libertad de expresión”

20 comentarios
Comentarios destacados:        
Ratoncolorao #1 Ratoncolorao
Jajajaja
La deriva, dice...
mahuer #18 mahuer
#1 Es que si te derivas no te integras. Ya cierro al salir...
Dragstat #6 Dragstat
“A mí no se me expulsa por ser una corrupta, ni por robar, ni por falsear mi currículum. Se me expulsa por denunciar prácticas internas sectarias, por reclamar democracia, finanzas claras y libertad de expresión”

Vamos que ha hecho todo al revés ¿donde pensaba que se metía?
jonolulu #2 jonolulu
Deriva la que tiene ella...
calde #9 calde
#2 Seguro que cuando se metió no era por ser facha sino porque le gustaba el color verde de la pancarta... :palm:
SMaSeR #5 SMaSeR
Como veis, los propios dirigentes no saben ni donde se meten (no les da), imaginad los votantes xD

P.D Esta mujer no gano un Oscar a la mejor peli o algo así? (ya cierro)
#19 Nusku
#5 Me parece que fue su padre, Alfredo Lalanda. (Tranquilo , ya cierro yo)
SMaSeR #20 SMaSeR
#19 Jajajja, desde luego, nos merecemos el destierro xD
comadrejo #3 comadrejo
¿Otro caso de leopardos? :troll:
woody_alien #8 woody_alien
#3 Ni, girautismo.
Antipalancas21 #12 Antipalancas21
Esa es tonta, Vox siempre ha sido extrema derecha.
Kasterot #7 Kasterot
Menuda torrija lleva.
Deriva dice!!
Es la rehostia. Lo guapo sería saber en qué momento Vox no estaba "derivado"
#4 maoma
Eso es precisamente lo que desean sus votantes
Golan_Trevize #15 Golan_Trevize
Se cayó del guindo la señora.
Flogisto #11 Flogisto
No puede ser. Que alguien avise a Abascal, seguro que pone remedio de inmediato.
shinjikari #17 shinjikari
No busquéis a la hermana de esta tipa, que también tiene lo suyo...
#16 diablos_maiq
Creo que es bisnieta del capitán Renault
#14 Forestalx
Aquí solo se habla y se conoce " A los de Madrid". Para los que no estáis por la España vaciada. En Palencia ha habido varios de Vox que han dejado el partido por lo mismo. Yo a ella le he oído decir muchas cosas en las que simplemente, tenía toda la razón, fuera o no de Vox. Y es normal que les haya dejado y ahora diga eso.
#13 fremen11
Lo mismo creía que Coz era marxista......
