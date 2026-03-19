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El concejal de Urbanismo de Baiona construye los nuevos apartamentos turísticos del municipio

El concejal de Urbanismo de Baiona construye los nuevos apartamentos turísticos del municipio

Es socio de la empresa Encaixa Modular, radicada en Gondomar, junto con un exedil de Vías e Obras. Los primeros apartamentos prefabricados de la comarca del Val Miñor comenzaron a instalarse esta semana en una parcela de Sabarís, en la rúa Pouquena. La constructora que los crea en una nave radicada en Gondomar es Encaixa Modular S.L., empresa de la que es administrador solidario el concejal de Urbanismo de Baiona, José Ángel Bahamonde. Su papel en el novedoso proyecto turístico de lujo es el de «socio de una empresa constructora de viviendas...

| etiquetas: urbanismo , corrupcion , pp , baiona
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2 comentarios
3 1 0 K 33 politica
elparches #1 elparches
Bahamonde es arquitecto de profesión y se ha dedicado a la política como concejal de Urbanismo en dos etapas. La primera, de 2015 a 2019, con el popular Ángel Rodal en la Alcaldía. Desde el regreso del PP al mando municipal en 2023 ocupa el cargo con dedicación exclusiva, como número tres del equipo de Jesús Vázquez Almuiña. Fuera de la actividad pública, fundó en 2024 junto con Daniel García Acuña, exconcejal de Vías e Obras con el que coincidió en su anterior etapa en el gobierno, la

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tul #2 tul
ni disimular un poco, total con la gañada que le vota ni falta le hace xD
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menéame