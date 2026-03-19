El concejal de Urbanismo de Baiona construye los nuevos apartamentos turísticos del municipio

Es socio de la empresa Encaixa Modular, radicada en Gondomar, junto con un exedil de Vías e Obras. Los primeros apartamentos prefabricados de la comarca del Val Miñor comenzaron a instalarse esta semana en una parcela de Sabarís, en la rúa Pouquena. La constructora que los crea en una nave radicada en Gondomar es Encaixa Modular S.L., empresa de la que es administrador solidario el concejal de Urbanismo de Baiona, José Ángel Bahamonde. Su papel en el novedoso proyecto turístico de lujo es el de «socio de una empresa constructora de viviendas...