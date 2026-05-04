El concejal de Seguridad, Martín Ibabe, habla de "fuego intencionado" en los pabellones de Otis Zardoya en Herrera y no descarta nuevas detenciones

Un incendio declarado poco antes de la medianoche en la antigua fábrica de Otis Zardoya, en el barrio donostiarra de Jolastokieta, ha dejado una persona herida y otras tres afectadas por inhalación de humo. El concejal de Seguridad, Martin Ibabe, asegura que se trata de un incendio "voluntario". Ibabe ha confirmado que "la Guardia Municipal ha abierto una investigación en la que ha recabado una serie de testimonios para confirmar que el incendio ha sido intencionado".
