14
meneos
30
clics
Concejal Aguafiestas, el juego de mesa que critica las acciones de David Perez como concejal de Hortaleza
Sí, hemos hecho un juego sobre un concejal de distrito. Hemos puesto política en juegos de mesa, pero los juegos de mesa y la acción de jugar ya es inherentemente política.
|
etiquetas
:
david perez
,
madrid
,
hortaleza
,
pp
,
juegos de mesa
3 comentarios





#3
cuchufletas
Me encanta la creatividad y humor que demuestran. Así se hace barrio.
2
K
15
#1
Shoemaker
Madridéame. Irrelevante es poco
5
K
-7
#2
SenyorCooper
#1
Hortaleza tiene 198.391 habitantes. Más que algunas provincias, como Zamora. 198.391 personas al que les han puesto a un responsable al que no han votado directamente y que les está destrozando el panorama de asociaciones para ayudar a amiguitos. Cosas del centralismo que hace que en un distrito haya una ciudad enterita.
7
K
53
