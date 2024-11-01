“Conan es cordobés”: Milei lanza campaña con ladridos evocando al perro fantasma

Otro momento insólito de la jornada tuvo lugar en la previa del acto de Milei, donde una cámara del canal macrista La Nación+ captó a francotiradores que se encontraban ubicados en un juego llamado «la vuelta al mundo», muy popular en los parques de diversiones. Como si fuera una suerte de película de Hollywood, uniformados se encontraban subidos a varios metros de altura con rifles en sus manos, listos para entrar en acción en caso de un posible atentado al primer mandatario.