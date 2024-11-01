edición general
6 meneos
19 clics
Comunismo básico [en]

Comunismo básico [en]

Según David Graeber no hay ninguna contradicción necesaria entre el marxismo y el anarquismo. El primero se centra en la teoría y el segundo en la ética de la práctica. «Los marxistas pueden decirnos por qué se produjo la crisis económica; los anarquistas pueden decidir qué hacer al respecto».—de la reseña del libro The Ultimate Hidden Truth of the World de David Graeber

| etiquetas: antropología , ciencias sociales , filosofía de la ciencia
5 1 0 K 56 cultura
18 comentarios
5 1 0 K 56 cultura
Katapulta2 #9 Katapulta2 *
Como china. Mil quinientos millones de chinos todos a una.


Llora de ignorancia, llora de impotencia.
1 K 26
Katapulta2 #5 Katapulta2
Libertad = comunismo = empatia.
1 K 26
rogerius #4 rogerius *
#2 #3 #5 Esa(s) tilde(s) guapa(s)… :troll:
0 K 19
Katapulta2 #6 Katapulta2
#4 lo guapo es ver
0 K 7
ElBeaver #7 ElBeaver
#5 Como en Corea del Norte, la URSS o Cuba, tanta empatía tienen que colocan guardias armados con la orden de disparar y matar a aquellos que intentan escapar. :troll:
1 K 13
Katapulta2 #8 Katapulta2
#7 como Jesús predicó, ¿eres religioso? ¿Te gustan las procesiones?


¿No eres un ser humano que pone su otra mejilla por defender al pobre frente al poderoso?
0 K 7
ElBeaver #11 ElBeaver
#8 Venga ya, eso podía funcionar hace 100 años. Intentar colar el comunismo como si fuera la solución a los problemas mundiales es ingenuo. Se ha demostrado que los humanos, en cuanto obtenemos el poder, somos capaces de sacrificar a cualquiera para mantenernos arriba. Eso ocurrió en todos los países que fueron engañados por el comunismo. Otra cosa es la justicia social, que no tiene nada que ver con esa superchería que representa el comunismo.
1 K 13
Katapulta2 #14 Katapulta2
#11 la libertad individual carece de consenso, carece de definición.

Por eso la libertad individual es capaz de significar la defensa de un genocidio, o la defensa de la peste que asola EEUU.

El comunismo es la empatia. Esa palabra que tanto odio despierta. EMPATIA.

El comunismo evoluciona como la naturaleza del ser humano. Por eso eres Irrelevante, por eso es Irrelevante tu razonamiento sobre lo que significa el comunismo.. El comunismo es empatia y evoluciona junto a la definición de empatia.


Yo soy tú, hoy más que antes, yo soy tu .
0 K 7
#17 soberao
#14 Comunismo es que el trabajador se lleve la plusvalía de su trabajo y como solo no puede exigir esto, necesita empatizar con otros en su misma situación para así poder organizar un cambio.
0 K 14
ElenaCoures1 #13 ElenaCoures1
#7 Pero al muro lo llamas "muro de protección antifascista" y unos pocos tontos se lo tragaban :troll:
De hecho algunos todavía se lo tragan xD
0 K 7
maneu #12 maneu
Libro interesante... hay que leer más
0 K 9
Katapulta2 #15 Katapulta2
Comunismo = empatia.
0 K 7
Katapulta2 #16 Katapulta2
Comunismo = humanidad.
0 K 7
Katapulta2 #3 Katapulta2
Empatia = Comunismo.
0 K 7
Katapulta2 #2 Katapulta2
Comunismo = empatia.
0 K 7
Katapulta2 #10 Katapulta2
Comunismo = mi libertad es tu libertad.

Comunismo = yo soy tu.
0 K 7
#18 soberao
#10 Comunismo es también un estado que va a gestionar la revolución proletaria y es aquí donde se diferencia con el anarquista, que ve al estado como un abuso y un usurpador, como un ente artificial con buenas intenciones pero por su naturaleza con demasiado poder del que se acabará abusando. Por eso el anarquista no puede aceptar dejar en manos de otro lo que le corresponde gestionar a él mismo.
0 K 14

menéame