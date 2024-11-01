Comunismo básico [en]

Según David Graeber no hay ninguna contradicción necesaria entre el marxismo y el anarquismo. El primero se centra en la teoría y el segundo en la ética de la práctica. «Los marxistas pueden decirnos por qué se produjo la crisis económica; los anarquistas pueden decidir qué hacer al respecto».—de la reseña del libro The Ultimate Hidden Truth of the World de David Graeber
| etiquetas: antropología , ciencias sociales , filosofía de la ciencia
Llora de ignorancia, llora de impotencia.
¿No eres un ser humano que pone su otra mejilla por defender al pobre frente al poderoso?
Por eso la libertad individual es capaz de significar la defensa de un genocidio, o la defensa de la peste que asola EEUU.
El comunismo es la empatia. Esa palabra que tanto odio despierta. EMPATIA.
El comunismo evoluciona como la naturaleza del ser humano. Por eso eres Irrelevante, por eso es Irrelevante tu razonamiento sobre lo que significa el comunismo.. El comunismo es empatia y evoluciona junto a la definición de empatia.
Yo soy tú, hoy más que antes, yo soy tu .
De hecho algunos todavía se lo tragan
Relacionadas: www.meneame.net/search?q=David+Graeber
Comunismo = yo soy tu.