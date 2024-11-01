Comunismo básico [en]

Según David Graeber no hay ninguna contradicción necesaria entre el marxismo y el anarquismo. El primero se centra en la teoría y el segundo en la ética de la práctica. «Los marxistas pueden decirnos por qué se produjo la crisis económica; los anarquistas pueden decidir qué hacer al respecto».—de la reseña del libro The Ultimate Hidden Truth of the World de David Graeber