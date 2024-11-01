edición general
Comunidades indígenas mayas de México logran frenar una megaporcícola que destruye el ambiente

Como nunca antes en sus casi dos décadas de funcionamiento, la megagranja contaminante que los clanes Loret de Mola y Coldwell poseen en la comunidad maya de Santa María Chi, a media hora de Mérida, la capital de Yucatán, bordea la posibilidad del cierre definitivo. De forma sorpresiva, y en el transcurso del martes, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) emitió un comunicado informando que estableció la clausura “total y definitiva” de la instalación porcícola.

4 comentarios
reivaj01 #1 reivaj01
Que se vengan a España, aquí no hay problema en contaminar lo que sea.
#2 beltraneja
#1 Costumbrismo lo llamamos.
woody_alien #3 woody_alien
Al final los terrícolas porcícolas de tierras vitivinícolas no abusaron de arborícolas hortofrutícolas. www.meneame.net/story/porcicolas-generan-desastre-ambiental-mexico-cri

#0 Desteeee ... ¿Te pagan algo los de jaltun.mx e iprofesional.com? www.meneame.net/user/DiegoLandi/history
tusitala #4 tusitala
Destruye el ambiente entero, no el medio ambiente.
