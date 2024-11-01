Comunidades indígenas mayas de México logran frenar una megaporcícola que destruye el ambiente

Como nunca antes en sus casi dos décadas de funcionamiento, la megagranja contaminante que los clanes Loret de Mola y Coldwell poseen en la comunidad maya de Santa María Chi, a media hora de Mérida, la capital de Yucatán, bordea la posibilidad del cierre definitivo. De forma sorpresiva, y en el transcurso del martes, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) emitió un comunicado informando que estableció la clausura “total y definitiva” de la instalación porcícola.