·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7895
clics
Estos son los 15 españoles que aparecen en la trama de los archivos de Epstein
3829
clics
Antirender convierte idílicos sueños arquitectónicos en imágenes realistas y deprimentes; así ha de ser
3239
clics
Patatas a lo probe
4884
clics
Los archivos de Epstein revelan nuevas fotos del príncipe Andrés: de rodillas en el suelo junto a una mujer tumbada
3281
clics
Así es como tu gato te manipula
más votadas
507
Mazón subió hasta los 66.000 euros el límite de renta para acceder a las VPO de Alicante que ganaron cargos del PP
576
La mujer expulsada de un mitin por insultar a Pedro Sánchez es una concejal del PP
384
Muere el cómico Fernando Esteso a los 80 años
371
Antifa solía desenmascarar a los neonazis, ahora está exponiendo a ICE: ‘los depredadores no obtienen anonimato’ (EN)
401
Archivos Epstein: testigo del Cártel de Sinaloa vincula a Trump con fiestas sexuales en su campo de golf
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
4
meneos
9
clics
La Comunidad Valenciana pierde 5.000 pisos de alquiler en un año y las rentas rompen la barrera de los mil euros
El aumento de población y la presión del turismo tensionan al máximo el mercado inmobiliario en el área metropolitana de València.
|
etiquetas
:
valencia
,
turismo
,
alquiler vivienda
3
1
0
K
34
actualidad
3 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
3
1
0
K
34
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
NPCMeneaMePersigue
Veis como la unica solucion es lo que digo yo de quejarse del tiempo, cambio climático y espantar la demanda para que la gente pueda vivir? por mucho que os organicéis para atacarme
0
K
17
#2
Andreham
"Pierde" 5000 pisos? Se les han perdido por el monte? Se los han llevado a otras comunidades? Se han caído los edificios?
O simplemente hay menos pisos en alquiler porque ya están alquilados?
0
K
7
#3
NPCMeneaMePersigue
#2
"El aumento de población y la presión del turismo"
0
K
17
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
O simplemente hay menos pisos en alquiler porque ya están alquilados?