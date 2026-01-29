edición general
La Comunidad Valenciana pierde 5.000 pisos de alquiler en un año y las rentas rompen la barrera de los mil euros

El aumento de población y la presión del turismo tensionan al máximo el mercado inmobiliario en el área metropolitana de València.

NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Veis como la unica solucion es lo que digo yo de quejarse del tiempo, cambio climático y espantar la demanda para que la gente pueda vivir? por mucho que os organicéis para atacarme
Andreham #2 Andreham
"Pierde" 5000 pisos? Se les han perdido por el monte? Se los han llevado a otras comunidades? Se han caído los edificios?

O simplemente hay menos pisos en alquiler porque ya están alquilados?
NPCMeneaMePersigue #3 NPCMeneaMePersigue
#2 "El aumento de población y la presión del turismo"
