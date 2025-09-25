La Comunidad de Madrid retira un curso para formar al profesorado sobre cómo abordar el franquismo y la memoria en las aulas

La Consejería de Educación afirma que no había sido validado, pero fuentes del centro aseguran que alegaron que se eliminaba por su “sesgo político” La propuesta ofrecía 25 plazas para docentes de la CAM con 15 horas de clases presenciales. “Muchos profesores de historia me comentan el desconocimiento total que tienen sus alumnos sobre la historia reciente de su país y cómo evitan abordar ese tipo de temas en clase para evitar problemas con alumnos que interrumpan la clase para decir que eso es mentira porque en TikTok han visto no sé qué"