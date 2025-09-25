edición general
La Comunidad de Madrid retira un curso para formar al profesorado sobre cómo abordar el franquismo y la memoria en las aulas

La Consejería de Educación afirma que no había sido validado, pero fuentes del centro aseguran que alegaron que se eliminaba por su “sesgo político” La propuesta ofrecía 25 plazas para docentes de la CAM con 15 horas de clases presenciales. “Muchos profesores de historia me comentan el desconocimiento total que tienen sus alumnos sobre la historia reciente de su país y cómo evitan abordar ese tipo de temas en clase para evitar problemas con alumnos que interrumpan la clase para decir que eso es mentira porque en TikTok han visto no sé qué"

#3 Suleiman
Quieren añadir la parte donde las cunetas son batallitas de los abuelos.
repix #2 repix
Mejor niños ignorantes y fascistas.
#4 tpm1
Si un profesor necesita un curso para ello, mejor que se dedique a otra cosa, y más si es profesor de historia.
alcama #1 alcama
ha decidido “retirarlo de manera temporal para comprobar que su contenido se ajusta a las líneas generales establecidas en el Plan de Formación del centro”


Algo normal y aconsejable
