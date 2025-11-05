edición general
Comunicado de CNT Madrid sobre la AIT y la titularidad de los locales de Tirso de Molina

En los últimos años se han producido hechos y afirmaciones que obligan a CNT Madrid a explicar con serenidad, pero con firmeza, cuál es la situación real en torno a la AIT (Asociación Internacional de los Trabajadores) y a los locales de Tirso de Molina. Si no lo hemos hecho antes ha sido porque todo nuestro interés, tiempo y esfuerzo está dedicado a impulsar la organización y sus objetivos, mejorando las condiciones materiales e intelectuales de lo único que nos importa: la clase trabajadora.

BlackDog
Que risas me eche, cuando un amigo mio que estaba en la CNT y era pro-okupas me dijo que les habian okupado las oficinas xD xD xD
Drebian
#1 En mi humilde opinión, sin reducciones al absurdo como esa, creo que no es lo mismo okupar una casa por necesidad, que un centro social por y para el barrio, etc. Y que alguien desobedezca los acuerdos de su propia organización y que además utilice la violencia y el victimismo para atacar a un sindicato legítimo.
