Comunicado de CNT Madrid sobre la AIT y la titularidad de los locales de Tirso de Molina

En los últimos años se han producido hechos y afirmaciones que obligan a CNT Madrid a explicar con serenidad, pero con firmeza, cuál es la situación real en torno a la AIT (Asociación Internacional de los Trabajadores) y a los locales de Tirso de Molina. Si no lo hemos hecho antes ha sido porque todo nuestro interés, tiempo y esfuerzo está dedicado a impulsar la organización y sus objetivos, mejorando las condiciones materiales e intelectuales de lo único que nos importa: la clase trabajadora.