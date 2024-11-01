Computación neuromórfica: La nueva frontera de la IA y la informática inspirada en el cerebro humano

La base de la computación neuromórfica es su intento de replicar la estructura biológica de las neuronas y las sinapsis en un circuito integrado. Las neuronas artificiales funcionan de forma similar a sus homólogas biológicas, transmitiendo señales sólo cuando un impulso, o pico, supera un umbral de activación específico. Esta computación "basada en picos" reduce significativamente el consumo de energía en comparación con los sistemas informáticos tradicionales.