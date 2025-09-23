edición general
Compromís romperá la unidad de voto en Sumar y no apoyará la ley para transferir las competencias migratorias a Cataluña

Compromís romperá la unidad de voto en Sumar y no apoyará la ley para transferir las competencias migratorias a Cataluña

El diputado de Compromís Alberto Ibáñez, integrado en Sumar, ha anunciado que romperá la unidad de voto de su grupo parlamentario y no apoyará esta tarde en la votación de la proposición de ley pactada por el PSOE y Junts para la delegación de competencias migratorias a Cataluña, al señalar que es "racista". "El voto está más cerca del no que de la abstención", ha señalado en una rueda de prensa en el Congreso a unas horas de la votación. Con la postura de Ibáñez habría más votos en contra que a favor en la toma en consideración de la propuesta

Andreham #1 Andreham *
Normal, si Junts no apoya la reducción de hora de los trabajadores; no se le da nada.

Aunque ese comentario de "a lo mejor nos abstenemos" en verdad da bastante asquito y probablemente sea una forma de salvar los muebles, pero a los votantes no les engaña.
aggelos #2 aggelos
ahora que se lo digan a la lista de estefanía molina
ThePato #4 ThePato
El fascismo catalán siempre ha sido más cuqui.
Macnulti_reencarnado #3 Macnulti_reencarnado
Los pijoprogres de Ciutat Bella.
