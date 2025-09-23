Compromís romperá la unidad de voto en Sumar y no apoyará la ley para transferir las competencias migratorias a Cataluña

El diputado de Compromís Alberto Ibáñez, integrado en Sumar, ha anunciado que romperá la unidad de voto de su grupo parlamentario y no apoyará esta tarde en la votación de la proposición de ley pactada por el PSOE y Junts para la delegación de competencias migratorias a Cataluña, al señalar que es "racista". "El voto está más cerca del no que de la abstención", ha señalado en una rueda de prensa en el Congreso a unas horas de la votación. Con la postura de Ibáñez habría más votos en contra que a favor en la toma en consideración de la propuesta