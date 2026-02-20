·
La compraventa de viviendas cierra 2025 con su mayor cifra en 18 años
En 2025, se vendieron un total de 714.237 viviendas en España, un 11,5% más que el ejercicio anterior y el dato más alto desde 2007, en plena burbuja inmobiliaria
vivienda
comprasventa
españa
Vivienda
#1
Dav3n
Como un cohete... los fondos de inversión, claro.
