La compraventa de viviendas cierra 2025 con su mayor cifra en 18 años

En 2025, se vendieron un total de 714.237 viviendas en España, un 11,5% más que el ejercicio anterior y el dato más alto desde 2007, en plena burbuja inmobiliaria

#1 Dav3n
Como un cohete... los fondos de inversión, claro.
