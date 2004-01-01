edición general
6 meneos
18 clics
Compras menos pesadas y más caras: llenar el carrito se ha convertido en un lujo

Compras menos pesadas y más caras: llenar el carrito se ha convertido en un lujo

Hacer la compra ya no es como antes. Ya no llenamos el carro y si lo hacemos, la diferencia económica resulta ser abismal ya que cada día los precios parecen estar más y más altos. No son casos aislados ni es el aceite el que más nos preocupa, sino que cada vez son más los productos básicos como huevos, carne, fruta o verdura los que mueven a hacer un esfuerzo extra en cada familia.

| etiquetas: compras , pesadas , caras , llenar , carrito , convertido , lujo
5 1 0 K 79 actualidad
11 comentarios
5 1 0 K 79 actualidad
Olepoint #3 Olepoint *
" ya que cada día los precios parecen estar más y más altos" ¿ " parece", en serio, es que los datos no son aplastantes o qué ?

Desde el 2004 para acá el español medio a perdido entre un 40% a 60% de capacidad adquisitiva. Mientras los el precio de todo no ha parado de subir, los salarios se han estancado.

¿ Y de dónde viene este problema ? Pues bien, viene de los estúpidos que se empeñan en seguir votando a los partidos que defienden el interés de los…   » ver todo el comentario
1 K 25
Antipalancas21 #5 Antipalancas21
#3 No te pases y no digas fakes el sueldo base en el 2004 era 573€ al mes y hoy es de 1184€ al mes
0 K 20
Olepoint #7 Olepoint
#5 Aquí lo tienes, por El Blog Salmón, que no es progresita precisamente. Blanco y en botella.

www.elblogsalmon.com/economia/1994-a-2024-salario-real-espana-ha-subid

De 1994 a 2024 el salario real en España ha subido apenas un 2,7% sin embargo la cesta de la compra lo ha hecho un 63% y el ocio un 52%
0 K 8
Antipalancas21 #8 Antipalancas21
#7 Mentira te repito las cifras que te he publicado que son del INE
Te pongo un enlace de evolución de los salarios desde el 2000 al 2024
www.20minutos.es/lainformacion/economia/asi-ha-evolucionado-smi-los-ul
Los del blog son muy listo ellos. xD
0 K 20
exducados #10 exducados
#8 Eso es el Salario Minimo Interprofesional o SMI, me valdría ver una estadistica de la evolución del salario medio o mediano durante ese periodo de tiempo, para tener una valoración mas real de la evolución de los sueldos. El primero que la encuentre que la postee.:->
0 K 11
Olepoint #11 Olepoint
#8 Los salarios, si no los comparas con la inflacción, da igual, puede subir el salario un 400% que si los precios han subido un 800% has perdido un 50% de capacidad adquisitiva.
0 K 8
#9 sald64059
#5 cuanta gente dices que cobraba el smi en 2004?
0 K 9
Antipalancas21 #4 Antipalancas21
#0 sera porque no has ido a la compra julio y este mes, nunca he visto tantos carros llenos hasta ariba en los hiper, algunos llevan dos carros por no caben lo que compran en uno, que bestialidad, parece que muchos no han comido en todo el año y ahora se recuperan. :troll:
0 K 20
#1 metálogo *
esto se soluciona subiendo los impuestos a los ricos...


trabajamos para los pobres, pero somos ricos a costa de los pobres: los políticos
0 K 17
CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
estos no van en el cohete
0 K 8
#6 encurtido
Quizá viva en una burbuja por haber sido pobre como rata hasta hace poco y ahora tener un poder adquisitivo relativamente bueno, pero creo que la inflación principal es la vivienda, es el coste vital más importante a mucha distancia del resto ya que hace mucho que se distanció de los salarios.

Lo demás, el aceite son fluctuaciones, los huevos, carne, pescado, etc. tendrían una correlación con los sueldos más o menos quitando baches como la pandemia o Ucrania.
0 K 7

menéame