Compras menos pesadas y más caras: llenar el carrito se ha convertido en un lujo

Hacer la compra ya no es como antes. Ya no llenamos el carro y si lo hacemos, la diferencia económica resulta ser abismal ya que cada día los precios parecen estar más y más altos. No son casos aislados ni es el aceite el que más nos preocupa, sino que cada vez son más los productos básicos como huevos, carne, fruta o verdura los que mueven a hacer un esfuerzo extra en cada familia.