Compras menos pesadas y más caras: llenar el carrito se ha convertido en un lujo

Hacer la compra ya no es como antes. Ya no llenamos el carro y si lo hacemos, la diferencia económica resulta ser abismal ya que cada día los precios parecen estar más y más altos. No son casos aislados ni es el aceite el que más nos preocupa, sino que cada vez son más los productos básicos como huevos, carne, fruta o verdura los que mueven a hacer un esfuerzo extra en cada familia.
Desde el 2004 para acá el español medio a perdido entre un 40% a 60% de capacidad adquisitiva. Mientras los el precio de todo no ha parado de subir, los salarios se han estancado.
¿ Y de dónde viene este problema ? Pues bien, viene de los estúpidos que se empeñan en seguir votando a los partidos que defienden el interés de los… » ver todo el comentario
De 1994 a 2024 el salario real en España ha subido apenas un 2,7% sin embargo la cesta de la compra lo ha hecho un 63% y el ocio un 52%
Te pongo un enlace de evolución de los salarios desde el 2000 al 2024
Los del blog son muy listo ellos.
trabajamos para los pobres, pero somos ricos a costa de los pobres: los políticos
Lo demás, el aceite son fluctuaciones, los huevos, carne, pescado, etc. tendrían una correlación con los sueldos más o menos quitando baches como la pandemia o Ucrania.