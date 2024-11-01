·
7097
clics
El acoso tan intolerable de Ndongo a Gabriel Rufián que hasta Vito Quiles lo ha calificado de "lamentable"
4646
clics
Las mentiras de un grupo desokupa y la prensa contra un vecino de Puente de Vallecas (Madrid)
3456
clics
Nacho Abad pregunta a Pablo Fernández sobre el periódico más vendido de su kiosko y se lleva una lección
5418
clics
El choque entre turistas y vecinos en el centro de València agita las redes
4207
clics
André el Gigante en avión a principios de los 80
más votadas
699
El Supremo obliga al Gobierno de Ayuso a levantar el secreto sobre las cuentas de Madrid Network, con un agujero de más de 50 millones
324
El Parlamento andaluz rechaza con votos del PP una comisión de investigación e indemnizar a víctimas por fallos en los cribados de cáncer
398
«No me lo esperaba»: los votantes de Trump se sorprenden ante el aumento vertiginoso de los costes sanitarios (ENG)
534
El hombre que denunció la Gürtel recuerda cómo el juez Hurtado trató de salvar al PP: “Le debía mucho el PP y el partido le puso donde le podía ayudar”
339
Nacho Abad pregunta a Pablo Fernández sobre el periódico más vendido de su kiosko y se lleva una lección
publicadas
en cola
5
meneos
16
clics
La compra de viviendas cae en agosto por primera vez en más de un año, pero la firma de hipotecas sigue al alza y sube un 7,5%
Se vendieron 47.697 pisos, un 3,4% menos que en el mismo mes del año pasado, y se concedieron 33.271 préstamos, según el INE.
vivienda
pisos
4
1
0
K
51
actualidad
6 comentarios
#2
Dexton
Visados de obra nueva.
1
K
20
#3
Tertuliano_equidistante
*
#2
Ese gráfico es bestial. Ni a principios de los 90 que quebraron muchas promotoras se llegó a una cifra tan baja como la que se ve en el gráfico (aunque solo llega al 2016)
Si miras Madrid (por poner un ejemplo, que es el que conozco) desde el aire hay una extensión enorme de terreno parcelado sin construir. Pero luego te cuentan la película de que el problema es la falta de suelo.
Aquí un gráfico más actualizado
0
K
10
#4
eltoloco
*
#2
tan solo con datos hasta 2016, es un poco irrelevante para analizar la situación actual, no crees?
#3
¿"sigue habiando ahora"? Estamos a finales de 2025, en ese gráfico solo hay datos hasta principios de 2016, han pasado casi 10 años. Ha pasado más tiempo desde 2016 hasta ahora, que desde el pico del gráfico en 2007 hasta el final del gráfico.
0
K
11
#5
Tertuliano_equidistante
#4
He editado mi comentario con un gráfico actualizado, y no es mucho mejor
0
K
10
#6
Dexton
#4
tan solo con datos hasta 2016, es un poco irrelevante para analizar la situación actual, no crees?
El gráfico muestra datos hasta 2024. Míralo otra vez
0
K
6
#1
powernergia
Eso es que baja la inversión, buena noticia.
0
K
11
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
