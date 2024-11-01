edición general
La compra de viviendas cae en agosto por primera vez en más de un año, pero la firma de hipotecas sigue al alza y sube un 7,5%

Se vendieron 47.697 pisos, un 3,4% menos que en el mismo mes del año pasado, y se concedieron 33.271 préstamos, según el INE.

vivienda, pisos
#2 Dexton
Visados de obra nueva.  media
Tertuliano_equidistante #3 Tertuliano_equidistante *
#2 Ese gráfico es bestial. Ni a principios de los 90 que quebraron muchas promotoras se llegó a una cifra tan baja como la que se ve en el gráfico (aunque solo llega al 2016)

Si miras Madrid (por poner un ejemplo, que es el que conozco) desde el aire hay una extensión enorme de terreno parcelado sin construir. Pero luego te cuentan la película de que el problema es la falta de suelo.

Aquí un gráfico más actualizado  media
eltoloco #4 eltoloco *
#2 tan solo con datos hasta 2016, es un poco irrelevante para analizar la situación actual, no crees? :roll:

#3 ¿"sigue habiando ahora"? Estamos a finales de 2025, en ese gráfico solo hay datos hasta principios de 2016, han pasado casi 10 años. Ha pasado más tiempo desde 2016 hasta ahora, que desde el pico del gráfico en 2007 hasta el final del gráfico.
Tertuliano_equidistante #5 Tertuliano_equidistante
#4 He editado mi comentario con un gráfico actualizado, y no es mucho mejor
#6 Dexton
#4 tan solo con datos hasta 2016, es un poco irrelevante para analizar la situación actual, no crees?

El gráfico muestra datos hasta 2024. Míralo otra vez ;)
powernergia #1 powernergia
Eso es que baja la inversión, buena noticia.
