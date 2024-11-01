·
La Complutense se persona como perjudicada contra Begoña Gómez sin que se haya acreditado el daño patrimonial a la universidad
La institución alega que la supuesta apropiación del software pudo haber causado un “perjuicio económico” y acepta el ofrecimiento del juez Peinado de actuar en la causa
#2
adimdrive
Peinado el prevaricador invita a la Complutense a acusar a Begoña Gómez y acepta porque quizás podría haberle causado algún perjuicio indeterminado
Es de locos
2
K
36
#4
oceanon3d
*
#2
Y eso con una cadena de correos judicializados en los que recibe toda la autorización necesaria de la universidad.
El rector de la Complutense justifica el título para Ayuso: “No sé qué otro tipo de ilustres vamos a encontrar”
www.eldiario.es/madrid/somos/rector-complutense-justifica-titulo-alumn
Cosas de
"la alumna ilustre"
y sus vasallos universitarios que llegar a rector no se llega sin patrocinio ... detrás de todo, desde la A hasta la Z, están los mismos; el PP de Madrid.
0
K
8
#1
DrEvil
Cómo cambian las cosas. De abrirle una cátedra a ir en su contra en el juzgado...
2
K
30
#3
meroespectador
El acoso que se está haciendo a esta señora desde todos los frentes es histórico, es un "el que pueda hacer que haga". ¿Ahora resulta que la universidad no sabía que el software que daba contenido a la cátedra y se desarrolló exprofeso para esta no corría en sus servidores?. Software que no se puede sacar de ahí y que no se vende, solo se le daba uso por los alumnos de la cátedra.
1
K
18
#5
Macnulti_reencarnado
#3
que cuajo tienes, galán.
0
K
7
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
