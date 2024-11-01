edición general
La Complutense se persona como perjudicada contra Begoña Gómez sin que se haya acreditado el daño patrimonial a la universidad

La institución alega que la supuesta apropiación del software pudo haber causado un “perjuicio económico” y acepta el ofrecimiento del juez Peinado de actuar en la causa

adimdrive
Peinado el prevaricador invita a la Complutense a acusar a Begoña Gómez y acepta porque quizás podría haberle causado algún perjuicio indeterminado
Es de locos
oceanon3d
#2 Y eso con una cadena de correos judicializados en los que recibe toda la autorización necesaria de la universidad.

El rector de la Complutense justifica el título para Ayuso: “No sé qué otro tipo de ilustres vamos a encontrar”

www.eldiario.es/madrid/somos/rector-complutense-justifica-titulo-alumn

Cosas de "la alumna ilustre" y sus vasallos universitarios que llegar a rector no se llega sin patrocinio ... detrás de todo, desde la A hasta la Z, están los mismos; el PP de Madrid.
DrEvil
Cómo cambian las cosas. De abrirle una cátedra a ir en su contra en el juzgado...
meroespectador
El acoso que se está haciendo a esta señora desde todos los frentes es histórico, es un "el que pueda hacer que haga". ¿Ahora resulta que la universidad no sabía que el software que daba contenido a la cátedra y se desarrolló exprofeso para esta no corría en sus servidores?. Software que no se puede sacar de ahí y que no se vende, solo se le daba uso por los alumnos de la cátedra.
Macnulti_reencarnado
#3 que cuajo tienes, galán.
