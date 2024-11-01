edición general
La Complutense baraja pedir un crédito a la Comunidad de Madrid para pagar nóminas por la falta de financiación de Ayuso

Feindesland #3 Feindesland
Las universidades públicas y el dinero: una historia de terror.

Ni tratándose de Ayuso me atrevo a decir que sea culpa suya...

Podría escribir un libro sobre eso. :palm: :wall:
#2 muerola
Que pena , una universidad que en lo que yo conozco, la facultad de Física tiene grandes profesionales
Rodrygo_Silva_de_Goes #1 Rodrygo_Silva_de_Goes
pides un crédito a quien no te quiere financiar? No creo que te dejen, o te expones a irte a la verga.
