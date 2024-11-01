·
La Complutense baraja pedir un crédito a la Comunidad de Madrid para pagar nóminas por la falta de financiación de Ayuso
La Universidad Complutense se plantea pedir un crédito a Ayuso para pagar las nóminas ante la falta de fondos públicos
etiquetas:
ucm
ayuso
nóminas
complutense
financiación
4
0
0
K
51
actualidad
3 comentarios
4
0
0
K
51
actualidad
#3
Feindesland
Las universidades públicas y el dinero: una historia de terror.
Ni tratándose de Ayuso me atrevo a decir que sea culpa suya...
Podría escribir un libro sobre eso.
0
K
19
#2
muerola
Que pena , una universidad que en lo que yo conozco, la facultad de Física tiene grandes profesionales
0
K
11
#1
Rodrygo_Silva_de_Goes
pides un crédito a quien no te quiere financiar? No creo que te dejen, o te expones a irte a la verga.
0
K
6
3
