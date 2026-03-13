edición general
El complemento de maternidad por aportación demográfica podrán cobrarlo los dos progenitores, pero sólo en caso de ser funcionarios

El complemento de maternidad por aportación demográfica se configuró como un complemento individual para las mujeres, de cara a ser con reconocimiento económico para su pensión de viudedad, jubilación o incapacidad permanente, cuando hayan tenido dos o más hijos, y se haya producido desde 2016 a 2021. Un complemento que, posteriormente y para evitar la exclusión masculina, se sustituía a partir de 2021 como «complemento por brecha de género». Pero sólo en el caso de las pensiones de clases pasivas. Es decir, funcionarios del Estado.

