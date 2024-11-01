edición general
2 meneos
17 clics
Un complejo turístico con forma de menorá judía en Egipto suscita debate: ¿coincidencia o simbolismo? [ENG]

Un complejo turístico con forma de menorá judía en Egipto suscita debate: ¿coincidencia o simbolismo? [ENG]  

Las imágenes del diseño del proyecto Marina Delta Lagoons en Egipto, que se asemeja a la menorá judía, suscitó un amplio debate en redes sociales. El proyecto «Marina Delta Lagoons» fue desarrollado por Delta Capital Real Estate Development Company, con vistas a la costa mediterránea, cerca de las playas de Baltim, en la gobernación de Kafr El-Sheikh, Egipto. La empresa diseñó ese proyecto con una forma parecida a una menorá, el candelabro judío de 7 brazos, símbolo religioso tradicional del judaísmo que también aparece en el emblema de Israel.

| etiquetas: israel , menora , judaísmo , baltim , egipto , marina delta lagoons
2 0 0 K 32 ocio
2 comentarios
2 0 0 K 32 ocio
#1 Hombre_de_Estado
Posiblemente lo más irrelevante que he mandado desde que me hice la cuenta, pero me hizo gracia :-D
0 K 20
plutanasio #2 plutanasio
Ya en el aeropuerto de Teherán les colaron una estrella de david en el techo de la terminal. En Teherán xD xD
0 K 7

menéame