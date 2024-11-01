Un complejo turístico con forma de menorá judía en Egipto suscita debate: ¿coincidencia o simbolismo? [ENG]  

Las imágenes del diseño del proyecto Marina Delta Lagoons en Egipto, que se asemeja a la menorá judía, suscitó un amplio debate en redes sociales. El proyecto «Marina Delta Lagoons» fue desarrollado por Delta Capital Real Estate Development Company, con vistas a la costa mediterránea, cerca de las playas de Baltim, en la gobernación de Kafr El-Sheikh, Egipto. La empresa diseñó ese proyecto con una forma parecida a una menorá, el candelabro judío de 7 brazos, símbolo religioso tradicional del judaísmo que también aparece en el emblema de Israel.