edición general
18 meneos
53 clics
La comparsa DSAS3, doble ganadora del Carnaval de Cádiz, canta en defensa de la sanidad pública en 'La Revuelta'

La comparsa DSAS3, doble ganadora del Carnaval de Cádiz, canta en defensa de la sanidad pública en 'La Revuelta'  

Jorge Drexler tuvo el “gran honor, que me dura todavía”, de ser pregonero del Carnaval de Cádiz en 2013, algo que solo han sido “dos extranjeros: Cantinflas, en el 84, y yo”. Un evento tan especial que el artista uruguayo preparó un espectáculo a la altura, con seis canciones originales compuestas ex profeso y que nunca más volvió a cantar, y un guion enteramente escrito en verso. Amante de Cádiz, allí conoció a la Comparsa DSAS3, con la que mantiene el vínculo 13 años después y a la que ha incorporado a su actuación en La Revuelta

| etiquetas: comparsa , dsas3 , la revuelta , sanidad pública , jorge drexler
15 3 0 K 137 ocio
9 comentarios
15 3 0 K 137 ocio
#1 Almirantecaraculo
Mientras tanto en otra cadena en prime time y con más audiencia:
-Ya no se pueden hacer bromas de maricones! Ahora en lugar de agachar la cabeza, lo mismo se da la vuelta y te deja sin dientes.
1 K 28
TipejoGuti #7 TipejoGuti
#6 Por lo que veo, no has llevado las cuentas de un proyecto en tu vida. Lo único que no se fiscaliza es lo de Madrid NetWork y cosas así, las subvenciones normales no veas la de control y papeleo que llevan. Presupuesto cerrado por partidas, justifica y si precisas hacer cambios lo tienes muy jodido.
Pero vamos, siempre mejor opinar sin saber...
1 K 15
FunFrock #9 FunFrock
#7 a vale. Q tu sabes llevar muchos papeles y por eso mi opinión no vale.

Buscamos los contratos semanales de Euler de la cifra justo inferior a concurso público?
O de los pagos justo x debajo por el Año Franco?

Pero mi opinión no vale porque u sabes mover papeles públicos... Yo tb. Por eso soy crítico con los fallos
0 K 9
FunFrock #2 FunFrock
Hablar mucho de defender la sanidad pública no te hace defender la sanidad pública.
0 K 9
#4 Eukherio
#2 Defenderla cantando ya es más que no hacer nada.
0 K 8
FunFrock #6 FunFrock
#4 La sanidad pública se defiende, diciendole a los politicos q no deriven dinero en putas para ministros en vez de en médicos para la población
Se defiende generando un sistema donde la gente pueda emprender, ganarse la vida, ganar dinero y pagar más impuestos para que puedan haber más medicos
Se defiende no derivando dinero en chiringuitos para amigos del ministro y presidente de turno
Se defiende, no enviando dinero a fondo perdido a gilipolleces de ONGs con titulos rimbombantes y bienintencionados donde después no se fiscaliza ni un euro ni su uso.

Se defiende, trabajando, no se defiende poniendo tuits ni comentarios
1 K 7
Estoeslaostia #3 Estoeslaostia
Por la sanidad Publica no hay que cantar. Hay que votar.
0 K 7
#5 encurtido
Mi haterismo hacia las chirigotas me impide ver este contenido.
0 K 7
TipejoGuti #8 TipejoGuti
#5 y por qué entras?
0 K 11

menéame