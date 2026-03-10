La comparsa DSAS3, doble ganadora del Carnaval de Cádiz, canta en defensa de la sanidad pública en 'La Revuelta'  

Jorge Drexler tuvo el “gran honor, que me dura todavía”, de ser pregonero del Carnaval de Cádiz en 2013, algo que solo han sido “dos extranjeros: Cantinflas, en el 84, y yo”. Un evento tan especial que el artista uruguayo preparó un espectáculo a la altura, con seis canciones originales compuestas ex profeso y que nunca más volvió a cantar, y un guion enteramente escrito en verso. Amante de Cádiz, allí conoció a la Comparsa DSAS3, con la que mantiene el vínculo 13 años después y a la que ha incorporado a su actuación en La Revuelta