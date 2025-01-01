·
1
meneos
42
clics
Comparativa de taxis eléctricos 2025
Seis taxistas comparten su experiencia en coche eléctrico, comparándolos entre ellos y con los que tenían anteriormente, de combustión interna.
etiquetas
:
taxi
,
eléctrico
,
taxista
,
movilidad
,
sostenible
,
contaminación
2 comentarios
#1
javierchiclana
Los vehículos que circulan masivamente por ciudad, contaminando áreas densamente pobladas, deberían de ser los primeros en electrificarse. Me alegra que a los taxistas les salgan las cuentas con el coche eléctrico.
2
K
43
#2
yarkyark
#1
Taxis, autobuses y furgonetas de reparto urbanas debería ser obligatorio que fueran eléctricas, ya que se puede dar perfectamente esos servicios con vehículos eléctricos sin qué se resienta el servicio
1
K
31
