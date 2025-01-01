edición general
Comparativa de taxis eléctricos 2025  

Seis taxistas comparten su experiencia en coche eléctrico, comparándolos entre ellos y con los que tenían anteriormente, de combustión interna.

Los vehículos que circulan masivamente por ciudad, contaminando áreas densamente pobladas, deberían de ser los primeros en electrificarse. Me alegra que a los taxistas les salgan las cuentas con el coche eléctrico.
#1 Taxis, autobuses y furgonetas de reparto urbanas debería ser obligatorio que fueran eléctricas, ya que se puede dar perfectamente esos servicios con vehículos eléctricos sin qué se resienta el servicio
