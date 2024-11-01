edición general
Qué compañías facturan los medios antiincendios en España: De Eulen a Profuego

España arde. Miles de hectáreas se reducen a cenizas, comunidades rurales son desalojadas y el patrimonio natural se consume. Mientras tanto, un grupo reducido de empresas son la respuesta para frenar los fuegos. La tragedia climática y social de los incendios forestales ha dejado de ser solo un problema ecológico, que paralelamente significa un beneficio para ciertos sectores.

#1 MPR *
una compañía antiincendios llamada Profuego. :palm: :palm: :palm:

A ver si están dando pistas con recochineo. :roll:
#7 Hombre_de_Estado
#1 #2 #3 #4 Cierto, pero el sector apagafuegos es asín. Y nada podrá superar a los míticos extintores "Palma Peña" :shit: :
--> www.extintorespp.es/
--> "Somos Palma Peña S.A, una empresa con más de 30 años de experiencia en el mercado del mantenimiento e instalaciones de equipos y sistemas de protección contra incendios."
#8 MPR
#7 En ese caso, supongo, que serán los apellidos del fundador, que casualmente parecen..., una simple casualidad desafortunada, no es algo hecho a posta, como sí lo es lo de Profuego.
#10 Hombre_de_Estado
#8 Sí, es verdad, es 100% intencionado. Pero aún así, la otra se presenta "Somos Palma Peña S.A, una empresa con más de 30 años de experiencia..."

Yo creo que hace 30 y pico años "palmar" ya significaba morir, y "peña", gente. Puede que no, pero a mi me suena que son expresiones muy viejas a, que eran comunes cuando se fundó la empresa, y por tanto habría sido ya entonces un canteo enorme al elegir nombre. Pero igual me equivoco.
#11 MPR
#10 Posiblemente al que le puso el nombre hace 30 años ni se le pasó por la cabeza, simplemente no se quiso complicar la vida buscando un nombre para la empresa y le puso sus apellidos, algo muy habitual en pequeñas empresas familiares, y lo mismo hasta fue sugerencia del que la registró porque el tipo ni había caído en que le tenía que poner un nombre.

También hay muchas pequeñas empresas que comienzan llamándose cosas como "Familia Palma Peña", "Hermanos Palma Peña",..., y con los años simplemente le quitan el "Familia", "Hermanos",..., porque ya no es esa familia pero tampoco quieren perder la fama y el reconocimiento que tenían, cosa que harían si le cambiaran el nombre por completo.
#9 Katos
#1 me recuerda al antiguo sistema nacional de salud llamado INSALUD
#13 MPR
#12 xD
#5 Leon_Bocanegra
Eulen, los bastardos que financian a Hazte Oír.
Deviance #6 Deviance
#5 Por ahí anda metida la hermana de Feijoo, empresa que se ha llevado contratos suculentos a dedo.

www.eldiario.es/galicia/xunta-galicia-concedio-dedo-nueve-diez-contrat
Yoryo #4 Yoryo
Llamándose prófugo Ya tenemos una pista bastante clara, con fuego hay negocio, con prevención no.
toshiro #2 toshiro
Profuego
#3 Paucat
A qué iluminado se le ocurrió "Profuego"?
Es una broma?
