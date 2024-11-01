Una compañera de clase retrata con pruebas a Vito Quiles y confirma que no ha acabado la carrera: "Por favor, alma de cántaro"

"Pero Vito, por favor, que en mayo de 2024 hicimos juntos el examen de sociología política (optativa de tercero de carrera) en el aula 410 con la profesora Roxana.

¿Qué dices de que terminaste hace dos años? Si en 2023 aún tenías casi más asignaturas pendientes que aprobadas. Si no te presentaste a Edición y tipografía con Don Ángel y Don Paco. Por favor, alma de cántaro, que te sentaste detrás de mí en el comentario de texto y te quejaste de que los artículos fuesen de Público…”