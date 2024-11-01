edición general
Una compañera de clase retrata con pruebas a Vito Quiles y confirma que no ha acabado la carrera: "Por favor, alma de cántaro"

"Pero Vito, por favor, que en mayo de 2024 hicimos juntos el examen de sociología política (optativa de tercero de carrera) en el aula 410 con la profesora Roxana.
¿Qué dices de que terminaste hace dos años? Si en 2023 aún tenías casi más asignaturas pendientes que aprobadas. Si no te presentaste a Edición y tipografía con Don Ángel y Don Paco. Por favor, alma de cántaro, que te sentaste detrás de mí en el comentario de texto y te quejaste de que los artículos fuesen de Público…”

lonnegan #1 lonnegan
El tipo es un fraude con patas.
Asimismov #2 Asimismov *
#1 hagamos una lista de niñatos:
El pequeño Nicolás
Alvise Pérez
Vito Z. Quiles
...
elgranpilaf #5 elgranpilaf
#2 Vinicius :calzador:
Mikhail #3 Mikhail
#1 A ver, que lo que dice esta ameba fascista es que terminó hace dos años; terminó de estudiar porque es incapaz de sacar la titulación, no porque la haya obtenido. :roll:
lonnegan #8 lonnegan
#3 Lo hace todo a medias, hasta lo de la españolidad, su padre es un inmigrante italiano :-D
cabobronson #4 cabobronson *
Esto debería de ser considerado como estafa, pero claro, luego los amigos de la toga dicen que es muy burdo, y pa lante.
Doisneau #7 Doisneau
A ver, que lo de que no termino la carrera viene hasta en Wikipedia y ya lo sabiamos todos, pero entiendo que se prioriza mas atacar al tonto este que subir contenido interesante a meneame
wildseven23 #9 wildseven23
#7 Hombre, está en un sub sobre Heilvise. ¿Qué pretendes que se publique por aquí?
Lamantua #6 Lamantua
Eso quien es..?
