Como yo sé hacerlo y puedo hacerlo, te jodes. La posición cómplice de las instituciones ante el expolio de los derechos de autor

El Parlamento Europeo encargó un estudio técnico sobre inteligencia artificial generativa y derecho de autor. El autor principal es Axel Brando, investigador del Barcelona Supercomputing Center. Su trabajo ha puesto sobre la mesa, con claridad, lo que hasta ahora se intuía: los modelos generativos no emergen de la nada, dependen directamente de las obras de millones de autores, editores y periodistas que jamás fueron consultados ni remunerados.

mente_en_desarrollo
El derecho penal existe para que los pobres no puedan robar a los ricos.

El derecho civil, como son los derechos de autor, existe para que los ricos puedan robar a los pobres.

Y los dueños de IA son más ricos que los que tienen derechos de autor, así que no hay nada que hacer.
cajadecartonmojada
Un meme que me llegó el otro día.
