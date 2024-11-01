edición general
Cómo los videojuegos conquistaron tu cerebro (y tu billetera)

El físico Erik Huesca acaba de publicar Ready? Go! El oscuro universo gamer (Debate) y advierte que la industria de 200 mil millones de dólares no es solo entretenimiento: es un colonialismo digital que reprograma nuestra forma de pensar mientras el sur global aporta talento y consume, pero el norte captura las ganancias. Hay dos mundos en el universo de los videojuegos. Están Asia —China, Japón, Corea del Sur e India— y Estados Unidos. Los demás, explica Erik Huesca Morales "casi no pintamos". Y no lo dice con resignación, sino con ...

