¿Cómo usa Trump el término ‘woke’ como herramienta política?  

Trump no solo ha recrudecido su ofensiva contra los que lo critican, sino que también ha utilizado términos como 'woke' o 'fake news' para descalificar aquello que se opone a sus políticas conservadoras. "Woke o antifa son términos que eran marginales en Estados Unidos y que la derecha ha capturado para burlarse de la oposición y organizar sus ataques. No existe un movimiento antifa ni una organización como tal y no existen líderes de esa supuesta organización aunque Trump diga que la va a declarar una organización terrorista".
| etiquetas: estados unidos , donald trump , términos , woke , antifa , ernesto clavo