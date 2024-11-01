·
Cómo Trump presionó a Netanyahu para conseguir el cese el fuego en Gaza
El presidente de EE.UU., Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu acordaron un cese el fuego en Gaza el 9 de octubre.
gaza
,
israel
,
conflicto
,
medio oriente
#1
yoma
Pues le podía haber presionado hace unos cuantos meses
0
K
11
#4
Barriales
#1
no era buena fecha. El novel de la Paz lo dieron el 10 de octubre. Si lo diesen en febrero,....pues eso.
3
K
29
#5
yoma
#4
Pues para lo que le ha servido esperar
0
K
11
#3
Toponotomalasuerte
Vamos a hacer un relato en el que el malo sea solo Netanyahu!
0
K
10
#2
ElenaCoures1
*
¿USA no era el vasallo de Israel? ¿Era al revés?
2
K
8
