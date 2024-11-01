edición general
Cómo Trump está impulsando el separatismo en Alberta contra Canadá

Estados Unidos está influyendo en el movimiento separatista de Alberta aprovechando el deterioro de sus relaciones con Canadá. Las recientes reuniones entre la Administración Trump y el grupo independentista Alberta Prosperity Project evidencian un interés en amplificar el malestar provincial. Aunque la secesión enfrenta obstáculos legales y carece de apoyo popular sólido, el debate ya es parte de la estrategia de la Casa Blanca para someter a Canadá a sus intereses y del pulso entre Washington y Ottawa.

powernergia
Las inferencias de EEUU habituales desde hace 200 años.

perrico
EEUU es un cáncer para el mundo libre.

Connect
Independizarse de la mano de Trump, es caer en la dependencia de un tarado. Cualquiera con dos dedos de frente no apoyaba una independiencia apoyada por este tipo.

sotillo
#1 Es lo típico de EEUU, soborno de caciques locales, en cuanto “locales” puede ser de independentistas a jefes de Estado como Aznar o a popurrís varios como Ayuso y Abascal, montar el pollo y desestabilización de la política para obtener un beneficio


