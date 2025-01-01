Cómo las tormentas están ayudando a buscadores de tesoros a encontrar naufragios en la costa de EE.UU. y en el famoso "Triángulo de las Bermudas"

Desde las playas de Carolina del Norte hasta los arrecifes de las Islas Bermudas, poderosas tormentas están dejando al descubierto fragmentos u objetos de barcos naufragados perdidos hace mucho tiempo. Y no hace falta ser un buceador profesional para descubrirlos. A medida que la temporada de huracanes se intensifica en la costa este de Estados Unidos y en el Atlántico, los habitantes locales se preparan para calles inundadas y costas azotadas. Pero para buzos, practicantes de snorkel e incluso para los bañistas habituales, las tempestades.