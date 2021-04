Cómo tiene que aumentar el ritmo de vacunación para alcanzar el 70% de vacunados en agosto

Una vez más, parece que la clave de bóveda de la campaña de vacunación está en que no haya imprevistos con las vacunas. Algo que, como hemos visto en las últimas semanas con la vacuna de AstraZeneca, no puede descartarse en ningún momento. Sin embargo, a partir de hoy la situación cambia: vamos a poder monitorizar en tiempo real la campaña de vacunación y vamos a poder saber si cumplimos o no cumplimos los objetivos que nos pondrán en el camino de alcanzar la verdadera "nueva normalidad".