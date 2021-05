Cómo un 'supermercado flotante' de Nestlé con comida ultraprocesada causó una crisis de obesidad en los niños en el corazón del Amazonas

El documental de la BBC revela cómo los menores de una parte remota de Brasil están luchando contra la obesidad y la diabetes después de que se introdujeran alimentos ultraprocesados en la región hace unos años. En el documental de la BBC 'What Are Feeding Our Kids?' ('¿Con qué alimentamos a nuestros niños?'), que se emite este jueves, el médico Chris van Tulleken consume alimentos ultraprocesados durante cuatro semanas para ver el impacto que tienen en el cuerpo. Como resultado, no solo aumenta de peso, sino que se vuelve lento, ansioso,...