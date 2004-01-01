edición general
Cómo son los bares de juegos de mesa donde la conexión humana es el centro de la experiencia

En una época donde la vida cultural se consume cada vez más a través de pantallas, los espacios que mezclan el plan de bar con la diversión de los juegos de mesa ganan terreno como alternativa de encuentro distinta y genuina. A nivel global, la tendencia no es nueva: en Seúl surgieron los primeros board game cafés en 2004 y, en Toronto, Snakes & Lattes impulsó su popularización desde 2010, inspirando franquicias en Londres, Nueva York y otras ciudades.

#1 EISev
En Madrid había uno en los 80-90 el Estar Café... Estoy por votar errónea pero me abstengo por ver los comentarios
