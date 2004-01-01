Cómo son los bares de juegos de mesa donde la conexión humana es el centro de la experiencia

En una época donde la vida cultural se consume cada vez más a través de pantallas, los espacios que mezclan el plan de bar con la diversión de los juegos de mesa ganan terreno como alternativa de encuentro distinta y genuina. A nivel global, la tendencia no es nueva: en Seúl surgieron los primeros board game cafés en 2004 y, en Toronto, Snakes & Lattes impulsó su popularización desde 2010, inspirando franquicias en Londres, Nueva York y otras ciudades.