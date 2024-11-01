edición general
10 meneos
62 clics
¿Cómo el ‘shitposting’ se ha convertido en el lenguaje de la Casa Blanca?

¿Cómo el ‘shitposting’ se ha convertido en el lenguaje de la Casa Blanca?  

Cuellilargo analiza el shitposting y su uso como herramienta de comunicación por parte de la Casa Blanca.

| etiquetas: shitposting , cuellilargo , casa blanca , estrategia de comunicación
8 2 1 K 107 politica
2 comentarios
8 2 1 K 107 politica
carakola #1 carakola *
Sobre el shitposting y el flood the zone tenemos ejemplos cada día aquí en Meneame. Podría echarle un vistazo la moderación para evitarlo. Es mierda.
1 K 32
penanegra #2 penanegra
Es muy peligroso lo que está pasando y con un interés creado. Hay gente a sueldo y es muy muy complicado que las personas normales tengan tiempo conocimiento y ganas para hacerles frente
0 K 7

menéame