·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
12548
clics
Las "condolencias" de Trump
9112
clics
Nota aclaratoria del Ministerio de Hacienda
7505
clics
Hallados muertos Rob Reiner y su esposa
7176
clics
Aviso a todas las poblaciones cerca de la presa de Paretón en Murcia
4676
clics
Que agradable sujeto
más votadas
388
Directivos de grandes empresas españolas cobran 111 veces más que el sueldo medio
410
La jueza de la dana declina citar a Pedro Sánchez porque no consta que estuviera informado “en tiempo real” por Mazón como Feijóo
296
Amenazas y acoso sexual en el PP de Madrid que Génova archiva
334
Miles de agricultores en EE. UU. tienen párkinson y culpan a un pesticida mortal [eng]
444
China y la UE negocian para que los europeos no puedan acceder a coches eléctricos baratos
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
10
meneos
62
clics
¿Cómo el ‘shitposting’ se ha convertido en el lenguaje de la Casa Blanca?
Cuellilargo analiza el shitposting y su uso como herramienta de comunicación por parte de la Casa Blanca.
|
etiquetas
:
shitposting
,
cuellilargo
,
casa blanca
,
estrategia de comunicación
8
2
1
K
107
politica
2 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
8
2
1
K
107
politica
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
carakola
*
Sobre el shitposting y el flood the zone tenemos ejemplos cada día aquí en Meneame. Podría echarle un vistazo la moderación para evitarlo. Es mierda.
1
K
32
#2
penanegra
Es muy peligroso lo que está pasando y con un interés creado. Hay gente a sueldo y es muy muy complicado que las personas normales tengan tiempo conocimiento y ganas para hacerles frente
0
K
7
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente