Cómo rescaté a mi hermana gemela Judith Scott, quien terminó convertida en una famosa artista

Judith no pudo aprobar el examen de ingreso a la única aula disponible para niños con discapacidad, se la tachó de "ineducable" y fue internada en una instución estatal[...]Años mas tarde su hermana Joyce decidió ser su tutora legal, y en 1986 Judith se mudó a California para vivir cerca de ella. Para entonces, Judith tenía 43 años y había pasado 35 virtualmente encarcelada[...]Allí asistió a Creative Growth, un centro de arte visionario en California donde las personas con dificultades mentales o psicológicas tienen total libertad artística.