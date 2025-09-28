Cómo los republicanos planean reescribir la historia del 6 de enero [en]

Nueva investigación del ataque al Capitolio del 6 de enero. Objetivo, reformular la narrativa sobre los eventos en Washington ese día. Aquel motín sigue siendo una herida en el Congreso que podría nunca sanar en medio de una feroz lucha partidista. La venganza, no la reconciliación, parece ser la principal motivación tras la nueva investigación, con los republicanos aún amargados por la anterior, dirigida en gran medida por demócratas, que concluyó que el presidente Donald Trump era culpable de la violencia infligida por sus partidarios.