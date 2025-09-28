Cómo los republicanos planean reescribir la historia del 6 de enero [en]

Nueva investigación del ataque al Capitolio del 6 de enero. Objetivo, reformular la narrativa sobre los eventos en Washington ese día. Aquel motín sigue siendo una herida en el Congreso que podría nunca sanar en medio de una feroz lucha partidista. La venganza, no la reconciliación, parece ser la principal motivación tras la nueva investigación, con los republicanos aún amargados por la anterior, dirigida en gran medida por demócratas, que concluyó que el presidente Donald Trump era culpable de la violencia infligida por sus partidarios.
| etiquetas: usa , política estadounidense , donald john trump , populismo neofascista
Y ya no es solo el Asalto al Capitolio, las amenazas al vicepresidente Pence que tuvo que resguardarse en el búnker del Capitolio, si no que ese día viene desde atrás cuando empezaron a hablar de fraude electoral sin pruebas, a Giuliani haciendo el ridículo con la tinta chorreándole por la cara, a la señora Kraken hablando del fraude, a Trump presionando al gobernador de Georgia en busca de votos a FoxNews llegando a un acuerdo con Tucker Carlson para prescindir de sus servicios y los 800 millones de acuerdo extrajudicial con Dominion Voting System por difamación
Mandato divino, 100% real no fake.
Muchos idiotas aun se lo compraban .